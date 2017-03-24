Набридла смажена, варена, запечена чи тушкована картопля? Спробуйте оригінальної гостренької корейської!
Аби млинці або фрукти смакували ще краще, за американською традицією можете подавати їх зі смачним сиропом. Якщо ароматизуєте його, буде взагалі неперевершено!
Нових ноток традиційному вінегрету додадуть мариновані гриби. Найкраще брати опеньки, але згодяться будь-які, які ви припасли з осені.
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Замією називають замієкулькас замієлистий .Листя й черешки її сильно потовщені, що вказує на її спорідненість зі сукулентами.
Під час прання білизни в машині потрібно точно знати вагу речей, тому що від цього залежить кількість порошку для прання, якість прання та довголіття машини
Треба врахувати багато факторів: погодні умови, вимоги рослин до температури ґрунту і повітря, правильно обраний вік розсади, народні прикмети.
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Джинси є найпопулярнішими жіночими штанами. Усім кортить приміряти джинси, що облягають, але не всім і не до всього вони пасуватимуть.
Прості настої доступних трав допоможуть побороти неврози та повернуть вас до звичного ритму та способу життя.
Ні солі, ні перцю, ні будь-якої іншої приправи не додавати – у цьому й полягає секрет цієї дієтичної страви.
На першому побаченні жінці не варто пити пиво. Потрібно взяти більш жіночний напій. Куріння – асексуальне.
У вашій родині народилося малятко? Ви симпатизуєте хлопцеві? Сподобалася дівчина? Вам стане в пригоді тлумачник імен.