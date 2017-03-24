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  • Як правильно розташувати вазони у кімнаті
24 Березня 2017 року, П’ятниця

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Іменини: Юхима, Івана, Георгія, Василя

Порада дня: дайте організму фізичне навантаження

Кухня Рецепти Домашній “вірменський” лаваш
Цікаво
Рецепти
Картопля по-корейськи

Набридла смажена, варена, запечена чи тушкована картопля? Спробуйте оригінальної гостренької корейської!

Рецепти
Солодкий сироп до млинців

Аби млинці або фрукти смакували ще краще, за американською традицією можете подавати їх зі смачним сиропом. Якщо ароматизуєте його, буде взагалі неперевершено!

Рецепти
Вінегрет з грибами

Нових ноток традиційному вінегрету додадуть мариновані гриби. Найкраще брати опеньки, але згодяться будь-які, які ви припасли з осені.

Рецепти
Березовий сік змінюємо на бальзам

Зберігають березовий сік і напої з нього у темному прохолодному приміщенні. За правильних умов вони можуть не втрачати своїх якостей до нового сезону соку.

Садиба Город Базилік можна виростити і на підвіконні
Цікаво
Вазони
Замією у магазинах помилково називають зовсім іншу рослину

Замією називають замієкулькас замієлистий .Листя й черешки її сильно потовщені, що вказує на її спорідненість зі сукулентами.

Дім
Пачка-сільничка і вага: вчимося раціонально прати

Під час прання білизни в машині потрібно точно знати вагу речей, тому що від цього залежить кількість порошку для прання, якість прання та довголіття машини

Город
Коли розсаду висаджувати в грунт?

Треба врахувати багато факторів: погодні умови, вимоги рослин до температури ґрунту і повітря, правильно обраний вік розсади, народні прикмети.

Город
Спаржева квасоля. Вирощувати – просто, їсти – смачно.

Завдяки високій концентрації мікро- і макроелементів, вітамінів вона належить не лише до смачних, а й лікувальних продуктів.

Здоров'я та краса Народна медицина Кріп лікує від хвороб кишківника, печінки, сечового міхура
Цікаво
Краса
Як носити джинси, що облягають

Джинси є найпопулярнішими жіночими штанами. Усім кортить приміряти джинси, що облягають, але не всім і не до всього вони пасуватимуть.

Народна медицина
З неврозами побореться буркун та хміль

Прості настої доступних трав допоможуть побороти неврози та повернуть вас до звичного ритму та способу життя.

Сам собі лікар
Страва без солі смакуватиме і діабетикам і людям з хворими нирками

Ні солі, ні перцю, ні будь-якої іншої приправи не додавати – у цьому й полягає секрет цієї дієтичної страви.

Схуднення
Французький феномен: їсти і не товстіти

Французи їдять силу-силенну жирного й солодкого, запиваючи все те вином, і залишаються однією з найстрункіших націй у світі. Чому???

Сім'я Відпочинок Казку читати – ціла наука
Цікаво
Сім'я
Сексуальність складається з…

На першому побаченні жінці не варто пити пиво. Потрібно взяти більш жіночний напій. Куріння – асексуальне.

Сім'я
Вибрати ім’я – справа не проста

У вашій родині народилося малятко? Ви симпатизуєте хлопцеві? Сподобалася дівчина? Вам стане в пригоді тлумачник імен.

Сім'я
Сваритеся з чоловіком? Винні йогурт і салат!

У період відпусток криза в подружніх стосунках починається за столом: сім з десяти пар аж ніяк не одноголосно вибирають меню.

Секрет успіху
Стиль дорослої жінки: кілька табу

Чи знаєте ви, що молодіжний стиль, який так прикрашає юних дівчаток (наприклад, хвостики) виглядає безглуздо на дорослих жінках?

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